شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمة المدنية»: الانتهاء من تحويل 10 ملايين سجل إداري والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الخدمة المدنیة الانتهاء من تحويل أكثر من 10 ملايین سجل إداري بأنظمتھا لموظف على رأس العمل أو متقاعد أو باحث عن عمل أو وظائف أو معاملات إدارية، لـ 52 مؤشرا وتقريرا لحظیا.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن ھذه الخطوة تأتي ضمن توجھاتھا لتحقیق “الاستثمار الأمثل في البیانات” والتحول الرقمي.
وتمكنت الوزارة عبر عملیات التحول الرقمي إلى الاستثمار الأمثل في البیانات، وبناء “بنك معلوماتي” يحتوي على بیانات منظمة ومترابطة، من تكوين بناء مؤشرات وتقارير تسھم في صناعة ودعم القرارات المبنیة على معلومات دقیقة وصحیحة.
وعملت الوزارة على تعزيز تلك المعلومات والسجلات الإدارية، وذلك بالربط مع الخدمات الإلكترونیة التي تقدمھا الجھات الحكومیة من خلال مركز التعاملات الإلكترونیة الحكومیة “يسر”.
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