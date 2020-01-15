شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير مكة»: اكتمال 15% من مشروع مركز الضبط الأمني بالشميسي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أكدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، اكتمال 15% من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي، وذلك على طريق “مكة -جدة” السريع، إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل على سرعة الانتهاء من المشروع الذي بدأ العمل فيه قبل أسبوعين بغرض الاستفادة منه في رمضان المقبل، حيث يشتمل على مبانٍ للدفاع المدني والهلال الأحمر وأمن الطرق ومرافق حكومية، كما يتضمّن المشروع زيادة في مسارات المركبات لتصل إلى 16 مسارًا.

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وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، والتيسير على القادمين لمكة المكرمة عبر طريق جدة – مكة السريع، وتقليص فترة انتظار قاصدي البيت الحرام، وخدمة الأهالي والزوار.