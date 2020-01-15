اخبار الخليج

وفاة إندونيسية على متن الطائرة عقب أدائها مناسك العمرة

0 نشر
إسلام الشحات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إندونيسية على متن الطائرة عقب أدائها مناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفيت مسافرة على متن طائرة إندونيسية متجهة من مدينة جدة إلى مدينة سورابايا الإندونيسية.

وقال طيران ليون إير، في بيان صادر، اليوم الأربعاء: إن المسافرة كانت بالمملكة من أجل تأدية مناسك العمرة، وبعد إقلاع طائرة خطوط ليون إير بساعات قليلة شعرت ببعض التعب، وقدم لها طاقم الطائرة الإسعافات الأولية، إلا أن حالتها الصحية لم تتحسن.

Advertisements

وجاء في البيان أن الحالة الطبية استدعت ضرورة إجراء هبوط اضطراري في سريلانكا وقبل عملية الهبوط بدقائق قليلة كانت الراكبة قد توفيت.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة إندونيسية على متن الطائرة عقب أدائها مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا