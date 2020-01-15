شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إندونيسية على متن الطائرة عقب أدائها مناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفيت مسافرة على متن طائرة إندونيسية متجهة من مدينة جدة إلى مدينة سورابايا الإندونيسية.

وقال طيران ليون إير، في بيان صادر، اليوم الأربعاء: إن المسافرة كانت بالمملكة من أجل تأدية مناسك العمرة، وبعد إقلاع طائرة خطوط ليون إير بساعات قليلة شعرت ببعض التعب، وقدم لها طاقم الطائرة الإسعافات الأولية، إلا أن حالتها الصحية لم تتحسن.

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وجاء في البيان أن الحالة الطبية استدعت ضرورة إجراء هبوط اضطراري في سريلانكا وقبل عملية الهبوط بدقائق قليلة كانت الراكبة قد توفيت.