دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تويتر يسمح لمستخدميه بإرسال الأموال إلى بعضهم البعض

ذكرت تقارير تقنية أن منصة تويتر أتاحت لمستخدميها للمرة الأولى ميزة دفع جديدة، والتي منحتهم القدرة على إرسال الأموال إلى بعضهم البعض.

وبحسب ما جاء في هذه التقارير، فإن تقنية دفع تويتر تستخدم العملة الرقمية الشهير بيتكوين كوسيلة للدفع المباشر بين المستخدمين.

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وتساعد تويتر على تنفيذ هذه العمليات شركة سكوير المتخصصة في تقديم الخدمات المالية، والتي يتركز نشاطها في الخدمات التجارية وخدمات الدفع باستخدام الهواتف الذكية.

وأشارت التقارير إلى هذا القرار من تويتر بمثابة محاولة لإنعاش عملة بيتكوين الرقمية، التي شهدت العديد من التقلبات القوية خلال الأشهر الماضية.

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ومن جانبه، قال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر أنه من المتوقع أن تكون هذه الخدمة الجديدة جاهزة للانطلاق بشكل رسمي منتصف العام الجاري.

وتحدث عن عملة بيتكوين الرقمية، فقال أنه يتوقع أنها ستكون عملة الإنترنت الرئيسية، حيث سيتم دمع مدفوعات العملة المشفرة عبر الإنترنت.

كما أعرب دورسي عن أمله في أن يساعد تفعيل هذه الميزة إلى زيادة انتشار عملة بيتكوين الرقمية في قارة إفريقيا.المزيد:

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