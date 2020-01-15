أول تعليق من محمد بن زايد بعد وصوله قاعدة «برنيس» العسكرية المصرية

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شارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بمنطقة البحر الأحمر.
وقال «بن زايد»، في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «وصلت بحمدالله إلى محافظة البحر الأحمر، في مصر لحضور افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بدعوة كريمة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ... نشارك الشعب المصري الشقيق إنجازاته الوطنية والتنموية والحضارية».
ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، المرحلة الختامية للمناورة «قادر 2020»، بحسب السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وتقع قاعدة برنيس العسكرية على البحر الأحمر جنوب شرق مصر، وهي مجاورة لمطار برنيس الحربي.
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وقبل افتتاح قاعدة برنيس، كانت القاعدة البحرية الرئيسية للقوات البحرية المصرية على البحر الأحمر هي قاعدة سفاجا، وهي المقر الرئيسي لقيادة الأسطول الجنوبي المصري، ولا توجد قواعد أخرى إلا قاعدة السويس في الشمال؛ لذلك كان من الضروري وجود قاعدة أخرى في الجنوب لتخفيف الضغط عن قاعدة سفاجا، ولضمان قدرة إضافية على تأمين وحماية السواحل المصرية الجنوبية، ولتكون نقطة انطلاق أكثر قربًا إلى جنوب البحر الأحمر لوحدات الأسطول الجنوبي.
وتعتبر تلك القاعدة ضمن مجموعه قواعد جديدة نفذتها القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه رئاسي لتأمين الحدود الاستراتيجية لمصر، وتأمين الأهداف الحيوية.
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السيسي يفتتح قاعدة برنيس العسكرية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.