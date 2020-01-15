شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الجزائرى يؤكد أهمية بناء جيش قوى قادر على ضمان أمن البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد اللواء سعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائرى بالنيابة، استعداده للعمل على ترسيخ أسس العمل المنسق والمنسجم بما يمكن من بناء جيش قوى وعصرى قادر على ضمان أمن وسلامة التراب الوطنى والحفاظ على السيادة الوطنية، ونقل بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن اللواء شنقريحة قوله، إننا عازمون فى ظل هذه المرحلة الجديدة على ترسيخ أسس العمل المنسق والمنسجم بين كافة مكونات الجيش الوطنى الشعبى وحشد كل الطاقات والقدرات.

و أضاف شنقريحة، سنظل نعمل بإخلاص منقطع النظير وبجهود مثابرة على الاستمرار فى إرساء موجبات الأمن والسكينة عبر كامل التراب الوطنى، وقطع المزيد من الأشواط الواعدة فى تطوير قدراتنا العسكرية فى كافة المجالات والأصعدة بما يمكننا من بناء جيش قوى وعصرى قادر على ضمان أمن وسلامة التراب الوطنى والحفاظ على السيادة الوطنية".

كما نقل اللواء شنقريحة، تهانى وتشجيع الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنى، إلى كل رجال الجيش نظير الجهود الحثيثة التى يبذلونها يوميا فى مواجهة كل المخاطر والتهديدات.

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وأكد اللواء شنقريحة، أن الجيش الوطنى الشعبى يكن للشعب الجزائرى الأبى كل الاحترام والتقدير، وسيبقى يعمل على الحفاظ على وحدته وتعزيز الرابطة القوية بينه وبين جيشه.

وقال، "إن هذا الشعب نكن له كل الاحترام والتقدير حيث اجتزنا معه كافة المحن، ونؤكد اليوم بأننا سنبقى إلى جانبه، وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة على الحفاظ على وحدته وتعزيز الرابطة القوية بينه وبين جيشه لأننا من صلب هذا الشعب وجزء لا يتجزأ منه".

وأضاف، "أن هذا الشعب سيعرف بكل تأكيد كيف يتخطى بأمن وأمان تحديات المرحلة الراهنة مثلما تخطى بنجاح مختلف الأزمات والأوقات الصعبة التى عاشتها بلادنا، وسيضع بإخلاص وثقة معالم المستقبل الواعد للجزائر التى طالما آمن بها، الجزائر التى كان يحلم بها شهداؤنا الأبرار، ويتطلع إليها اليوم أبناؤها البررة".