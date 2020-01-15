شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إماراتى يتواصل مع مواطن لتحقيق حلمه بسبب تغريدة على "تويتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعلت وزارة التغير المناخي فى الإمارات مع تغريدة كتبها أحد المواطنين يدعى حسين الأمير على حسابه الخاص بـ"تويتر"، وقد وجهها إلى الوزارة حيث يحلم فيها بنثر أكثر من 10 مليون بذرة من بذور الأشجار التى تتلائم مع طبيعة الإمارات خلال الأيام الحالية وكل سنة بالشتاء لمدة 10 سنوات، وتحدث عن أن هذه الفكرة حال تطبيقها ستتغير الطبيعة بالكامل فى الإمارات، وتزداد الرقعة الزراعية الخضراء، وتقلل نسبة الكربون وتساعد على ارتفاع هرمون السعادة.

وفوجئ المواطن حسين الأمير باتصال من وزارة التغير المناخي فى اليوم التالى مباشرة، ولكنه اعتقد فى البداية أن الاتصال سينتهى بالتواصل مع مسئولين فى الوزارة سيناقشونه فى فكرة تدوينته على "تويتر" لنثر بذور الأشجار فى مدن الإمارات، ولكنه اندهش بالتواصل مباشرة مع الوزير ثاني الزيودي، وقال إن الوزير وجه المسئولين بضرورة التواصل معى باعتبارى صاحب التغريدة، وتحويل المكالمة عليه، ليتم التشاور معى على طريقة تنفيذ زراعة بذور الأشجار.



تغريدة المواطن الامارات

ونشرت صحيفة "الرؤية" الإماراتية فيديو خصهم به المواطن حسين الأمير، يروى فيه كواليس الحوار بينه وبين الوزير ثاني الزيودي وزير التغير المناخى، وتفاصيل المناقشات بينه وبين مسئولى الوزارة ويشيد فيه بالوزير، مؤكدا أن الوزير ثاني الزيودي نقل له متابعتهم اقتراحات جميع المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى لإحداث تطويرات بشكل مستمر فى الإمارات تلبى تطلعات المواطنين.

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المواطن يعلن تواصل الحكومة مع بعد كتابة التغريدة

وعلى جانب آخر، أعلن وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعى، عمر بن سلطان العلماء، التحاقه بالخدمة الوطنية، فى البلاد، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "بكل فخر واعتزاز، نلت شرف الالتحاق بالدفعة الثالثة عشر من الخدمة الوطنية. خدمة الوطن هو أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن العزيز".

وتابع :" تمنياتى لإخوتى فى الميدان بدوره نجدد فيها ولاءنا لدولة الفخر والعطاء وقيادتنا الرشيدة، حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وأدام عليها الأمن والأمان".