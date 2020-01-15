شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى أمام البرلمان الأوروبى: لا سلام دون شرق أوسط مستقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العاهل الأردنى عبد الله الثانى، انه لا يمكن الوصول إلى عالم أكثر سلامًا دون شرق أوسط مستقر، موضحاً ان الاستقرار فى الشرق الأوسط غير ممكن دون سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فى وقت تفاقمت المخاطر والعنف، واستمر بناء المستوطنات، وعدم احترام القانون الدولى، وأوضح خلال خطاب له أمام البرلمان الاوروبى، فى مدينة ستراسبوغ الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن ما يحدث فى الشرق الأوسط يترك أثره على كل مكان حول العالم، مشدداً على ان بلاده لن تتخلى عن العراق الذى عانى من أربعة عقود من الحرب والعقوبات والصراع الطائفى وإرهاب "داعش".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر العاهل الأردنى عن خشيته فى تكرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، الامر الذى قد يتسب بانزلاق المنطقة نحو فوضى لا توصف، وحرب شاملة تهدد استقرار المنطقة بأسرها، وتهدد بإحداث اضطرابات هائلة فى الاقتصاد العالمى بأكمله، بما فى ذلك أسواق الطاقة، وتهدد بعودة الإرهاب إلى الظهور فى جميع أنحاء العالم.

و كان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، قد التقى أمس الثلاثاء، فى بروكسل برئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل.

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وكان قد غادر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى عمان، للقيام بجولة عمل تشمل كلا من العاصمة البلجيكية بروكسل ومدينة ستراسبورج الفرنسية والعاصمة باريس، وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الملك عبدالله الثانى، سوف يعقد فى بروكسل، المحطة الأولى فى جولته، لقاء مع نظيره البلجيكى الملك فيليب يتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها والتطورات الراهنة إقليميا ودوليا.

كما يلتقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) ينس ستولتنبرج وأعضاء مجلس حلف الناتو.