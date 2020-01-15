الجيش الإسرائيلي: إطلاق 4قذائف صاروخية من قطاع غزة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-
قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين أطلقوا، الأربعاء، 4 قذائف صاروخية من قطاع غزة، تم اعتراض 2 منها.
وسبق ذلك إطلاق صافرات الإنذار، في عدد من البلدات الإسرائيلية، المحاذية لقطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 "متابعة للتقارير عن إطلاق الإنذارات في غلاف غزة، فالحديث يدور عن إطلاق ٤ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث اعترضت الدفاعات الجوية قذيفتين منها".
ولم يحدد الجيش مكان سقوط القذيفتين.
ولم تعلن أي منظمة فلسطينية في قطاع غزة، مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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