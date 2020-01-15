اتفاقية لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة من الأردن إلى فلسطين

عمان / الخليج 365



وقع الأردن وفلسطين، الأربعاء، اتفاقية لرفع قدرة تزويد الكهرباء وزيادة كميات الطاقة المصدرة إلى فلسطين، من 26 ميغاواط إلى 80.



وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية، شركة الكهرباء الوطنية، وعن الجانب الفلسطيني شركة كهرباء القدس، بحضور وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي ورئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم.



وبحسب بيان صادرة عن وزارة الطاقة الأردنية اليوم، تلتزم شركة الكهرباء الوطنية بإنشاء محطة تحويل، سيتم من خلالها تزويد الجانب الفلسطيني بالطاقة اللازمة.



وذكر البيان، أن إنجاز مشروع إنشاء المحطة تمهيدا لزيادة كميات الطاقة المصدرة، سيكون بنهاية العام الحالي، "على أن تلتزم شركة كهرباء محافظة القدس بتحمل التكاليف المترتبة على إنشاء المحطة".



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وفي تعليقه على الاتفاقية، قال ملحم إن "أسبابا دفعتنا للاعتماد على الجانب العربي لتنويع مصادر الطاقة وتحديدا الجانب الأردني، أبرزها تنويع مصادر الحصول على الكهرباء".



وتزود شبكة الكهرباء الأردنية فلسطين بالكهرباء، منذ 2008 بقدرة 26 ميغاواط تستهلك في مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية على الحدود مع الأردن.



وبلغ مجموع الطاقة التي صدرتها شركة الكهرباء الوطنية، إلى شركة كهرباء القدس خلال 11 شهرا من العام الماضي، 81.4 غيغاواط/ ساعة، مقارنة مع 81.2 غيغاواط/ ساعة خلال نفس الفترة من 2018.

وعانت الأراضي الفلسطينية خلال الشهور الأربعة الماضية من انقطاعات للتيار الكهربائي عن مناطق حيوية استمرت عدة ساعات يوميا، بسبب ديون مترتبة على شركة كهرباء القدس لصالح شركة كهرباء إسرائيل، وزيادة الأحمال على محطات النقل والتحويل لشركات التوزيع الفلسطينية.

وتبنت الحكومة الفلسطينية سابقا، خطة انفكاك تدريجي عن إسرائيل في مجال الطاقة الكهربائية، من خلال بناء محطة لتوليد الكهرباء شمال الضفة الغربية، وبناء محطات أخرى للكهرباء عبر المصادر المتجددة، وبالتحديد الشمس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.