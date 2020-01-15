العراق.. بارزاني يحث على تهدئة الأوضاع بالمنطقة

أربيل/ علي محمد/ الخليج 365

حث رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، مسرور بارزاني، الأربعاء، على ضرورة تهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وحل النزاعات من خلال الحوار.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني، في أربيل، وفدا عسكريا بريطانيا رفيع المستوى برئاسة السير جون لوريمر، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، بحضور السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، والقنصل العام البريطاني في أربيل جيمس ثورنتون.

وتباحث الجانبان، خلال اللقاء، بشأن آخر المستجدات على الساحة العراقية ومنطقة الشرق الأوسط، بحسب بيان صادر عن رئاسة حكومة الإقليم.

وأفاد البيان، بأن بارزاني والوفد البريطاني أكدا على ضرورة تهدئة الأوضاع وحل النزاعات بالحوار والسبل السلمية.

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وشدد الطرفان على أن الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لم تنته بعد، بما يحتم على المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة العراق وإقليم كردستان بمجال مكافحة الإرهاب.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، منذ أشهر، توترات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة ودول إقليمية حليفها لها، وخاصة السعودية، من جهة أخرى، على خلفية ملفات عديدة.

من هذه الملفات حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأمن منشآت الطاقة في الخليج، والبرنامج النووي الإيراني، فضلًا عن اغتيال قائد "فليق القدس" الإيراني، قاسم سليمان، في غارة جوية أمريكية بالعراق، في الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، الذي ردت عليه إيران، بعد أيام، بشن قصف صاروخي على قاعدتين عسكريتين في العراق، تستضيفان جنودا أمريكيين.

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