برعاية خادم الحرمين .. غرفة الرياض تنظم منتدى الرياض الاقتصادي.. الثلاثاء القادم

صحيفة الخليج الالكترونية

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، تنظم غرفة الرياض، خلال الفترة من 26 إلى 28 جمادى الأولى 1441هـ الموافق من 21 إلى 23 يناير الجاري، منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة بمدينة الرياض.

وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبد العزيز العجلان رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى، وعدها حافزاً للمنتدى وللقائمين عليه، لمواصلة جهوده البحثية والعلمية في سبيل النهوض بأركان الاقتصاد الوطني وتدعيم دور القطاع الخاص في تعزيز جهود التنمية والنهضة الاقتصادية في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد أن هذه الرعاية الكريمة تعزز من دور المنتدى كمركز فكر اقتصادي استراتيجي يسهم في تشخيص القضايا الاقتصادية والتنموية الرئيسية للاقتصاد الوطني بهدف رفع كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال تقديم التوصيات والحلول الملائمة لتكون أمام صانع القرار الاقتصادي، لاتخاذ ما يراه مناسباً نحو تطبيقها.

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من جهته، رفع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء المنتدى حمد بن علي الشويعر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة للمنتدى، وقال:” إنه لم يكن مستغرباً أن يمنح المنتدى هذا الموقع المتميز والمكانة المتقدمة، حيث كان – حفظه الله – الداعم الأول لفكرة المنتدى منذ بداياته.

وأوضح أن هذه الرعاية الكريمة تجسد حرصه – أيده الله – على دعم كيان القطاع الخاص وتفعيل دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.

وسيتناول المنتدى في دورته التاسعة خمس دراسات هي: دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية، والإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية، ودور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووظائف المستقبل في المملكة، والمشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.