شرطة حائل تقبض على مواطن قام بقيادة المركبة بسرعة عالية

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت شرطة منطقة حائل عن القبض على مواطن بالعقد الثاني من العمر , بعد ظهوره في مقطع فيديو أظهر قيامه بقيادة المركبة بسرعة عالية وتعريض مستخدمي الطريق لمخاطر. وأوضحت شرطة حائل بأنه جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

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