فيرنانديز أول صفقات مورينيو مع توتنهام

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، عن تعاقده مع جيدسون فيرنانديز لاعب وسط بنفيكا البرتغالي، على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا ، مع بند يتيح للفريق التعاقد معه بشكل دائم.
وذكر توتنهام عبر بيان له على “تويتر”: “يسعدنا أن نعلن توصلنا إلى اتفاق لضم جيدسون فيرنانديز على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا مع بند للتعاقد مع اللاعب بشكل دائم”.
ونشر الحساب الرسمي للنادي صورة لفيرنانديز وهو يحمل قميص الفريق، ليصبح الصفقة الأولى التي يبرمها النادي تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تولى المهمة في نوفمبر الماضي، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، ويحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 30 نقطة بعد مرور 22 مرحلة من مسابقة الدوري الإنجليزي.
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