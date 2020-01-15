دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أشاد النائب حازم الشبيب بتعامل الحكومة مع أزمة المعلمين وتحقيق مطالبهم، مؤكدا على أهمية قرارها بدمج عدد من المؤسسات. وطالب النائب الشبيب من الحكومة بعدم تهميش سكان البادية الشمالية. وقال: إن الحكومة تتغافل عن أهم حقائق اقتصاد التنمية، وأن هناك اهمال من الحكومة في الموازنة لقطاعي الزراعة والصناعة. وأكد خطورة اتفاع مؤشرات البطالة الى 19 % مع غياب استراتيجية الحكومة لمواجهة هذه الأرقام. اقرأ أيضاً : النواب يواصلون مناقشة موازنة الدولة لسنة 2020 تمهيدا للتصويت عليها.. فيديو وأشار الى ان أعدادالمدينين والغارمين، وتراجعالإيرادات الضريبية ارتفع إلى أكثر من 120 مليون دينار. وطالب بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم كافة السلطات بالمملكة لدراسة اتفاقية الغاز مع الاحتلال، باعتبارها ملزمة للدولة ولا تقتصر على الحكومة فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب الشبيب يحذر من خطورة ارتفاع البطالة في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.