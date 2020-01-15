إيران تعتقل صاحب فيديو سقوط الطائرة الأوكرانية

دبي - بواسطة محمد فارس اعتقلت السلطات الإيرانية شخصا التقط مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ، بحسب تقارير.

ومن المتوقع أن يواجه هذا الشخص تهما تتعلق بالأمن القومي.

وسقطت طائرة الركاب الأوكرانية بعد إقلاعها من طهران يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصا.

واعترفت إيران بأنها أسقطت الطائرة عن غير قصد"، وأعلنت اعتقال عدد من الأشخاص على علاقة بالحادث.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "محكمة خاصة" ستشرف على التحقيقات المتعلقة بالطائرة.

وأضاف في خطاب "لن تكون هذه قضية عادية ومعتادة. العالم كله سيراقب هذه المحكمة". كما أكد أنه لا ينبغي إلقاء اللوم في هذا "الحدث المأساوي" على فرد واحد.

واضطرت إيران للاعتراف بإسقاط الطائرة بعد ضغوط دولية، وكانت قد نفت في البداية أن الطائرة أصيبت بصاروخ.

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وبعد نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد محللون أن الطائرة أصيبت بصاروخ. © EPA إيران اعترفت بإسقاط الطائرة بصاروخ بعدما أنكرت ذلك في أول الأمر

مَن الشخص المعتقل؟

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري اعتقل شخصا قام بنشر مقطع فيديو الأسبوع الماضي للصاروخ الذي أصاب الطائرة الأوكرانية.

لكن صحفيا إيرانيا مقيم في لندن، وهو مَن نشر مقطع، الفيديو في البداية أصر على أن مصدره آمن، وأن السلطات الإيرانية اعتقلت الشخص الخطأ.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، في وقت سابق يوم الثلاثاء، إنه تم اعتقال العديد من الأشخاص بسبب سقوط الطائرة.

وأضاف أنه اعتقل حوالي 30 شخصا "لمشاركتهم في تجمعات غير قانونية"، في إشارة واضحة إلى الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن مقطع فيديو أظهر أن صاروخين أطلقا على الطائرة بفاصل زمني بينهما أكثر من 20 ثانية.

وقالت الصحيفة إن هذا يفسر سبب توقف جهاز إرسال الطائرة عن العمل قبل الضربة الصاروخية التي نفذتها إيران ضد قواعد عسكرية توجد بها قوات أمريكية في العراق.