شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية» تُلزم مطاعم «الحنيذ والمندي» بعدة اشتراطات.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية مطاعم ومطابخ الحنيذ والمندي بتوفير عدد من الاشتراطات الصحية، مبينة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي جهة تخالف ذلك.

وأكدت لائحة الاشتراطات الصحية للمطاعم وما في حكمها على ضرورة تزويد أقسام الطهي في مطاعم الحنيذ والمندي بتنور ذي جدار أسطواني من الطوب الحراري، مع وجود قمع مخروطي متصل بمدخنة لتصريف الدخان الناتج عن اشتعال الوقود، وبنهايته مروحة شفط.

وشددت على أنه يجب أن يكون لكل تنور غطاءان معدنيان من الصلب الذي لا يصدأ، وبمساحة علوية لفتحة التنور، على أن يكون الأول مثقوباً في مركزه، والثاني غير مثقوب، ولا بد أن يكون هناك مجرى بجانب التنور بعرض 30 سم وعمق 60 سم لوضع الرمل والتراب الأحمر.

وتضمنت اللائحة أن تستخدم المطابخ طبقتين من القماش السميك غير المنفذ مثل قماش الخيام ويوضع فوقها الرمل لإحكام غلق التنور ومنع تسريب حرارة الطهي، مع الالتزام بغسل القماش بشكل يومي ليكون نظيفاً باستمرار، ومنعت استخدام المطاعم البراميل الحديدية أو المعدنية لهذا الغرض.

Advertisements

وتضمنت الاشتراطات المحددة للمطاعم وما في حكمها، ضرورة توفير عدد من المواقد التي تعمل بالغاز أو الكهرباء والأفران الكهربائية حسب حاجة العمل، مع تصميم شبكة تمديدات مأمونة لغاز المواقد، وأن تكون الجدران خلف المواقد من الطوب الحراري.

كما أكدت على توفير شوايات تعمل بالكهرباء أو بالغاز أو بالفحم النباتي أو الحجر البركاني، ويجوز توفير شواية للشاورما، على أن تزود كل شواية وجميع مصادر الحرارة بالمطبخ بقمع مخروطي من (الاستيل)، لتجميع وسحب الدخان والروائح غير المرغوب فيها والأبخرة، وتكون متصلة بمدخنة بقطر مناسب لا يقل عن (50 سم) خارج مبنى المنشأة، وبارتفاع أعلى بناية مجاورة بمترين، على أن تزود الأقماع بفلاتر (مرشحات) للزيوت والدخان ذات كفاءة عالية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.