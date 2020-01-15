شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «حساب المواطن» بشأن طلبات الاعتراض على مبلغ الدعم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي في ” تويتر”، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 26 الخاصة بالشهر الجاري، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية (http://ca.gov.sa/)
وكان برنامج “حساب المواطن ” أعلن بداية الشهر الجاري عن بدء صرف الدفعة 26 لشهر يناير، كما يمكن لجميع المستفيدين من برنامج الدعم معرفة قيمة الدعم الشهري، الذي يستحقونه من خلال الدخول على موقع البرنامج.
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