شكرا لقرائتكم خبر عن تركي الفيصل: رد إيران على مقتل قاسم سليماني «مسرحية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وصف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، أن رد إيران على مقتل قائد “فيلق القدس” للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، كان “مسرحية”.

وقال الفيصل، في مقابلة مع صحيفة “القبس” الكويتية: “عندما تتخذ الولايات المتحدة قرارًا بأنْ تتعامل مع هكذا شخصية وبالأسلوب الذي تعاملت معه، فمن طبيعة الحال تجلي هذا الزخم الإعلامي الكبير”.

وشدّد الفيصل على أن “الرد الإيراني على مقتل سليماني مسرحية”، ادَّعوا فيها أنهم ردوا الرد المناسب على الولايات المتحدة، لكن ما شاهده العالم من صور وصواريخ هو أن بعضها سقط داخل إيران، وبعضها في صحراء داخل العراق، وما وصل إلى المعسكر الذي توجد فيه القوات الأمريكية”.

واعتبر أن الإيرانيين “أخبروا مسبقًا الحكومة العراقية بهذا القصف، بقصد أن يبلغوا الطرف الأمريكي، وهذا ما حدث بالفعل، بحيث لم تقع أي إصابات أمريكية”.

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وأردف قائلًا: “ورغم الطنطنة الإيرانية والحديث عن مقتل 80 أمريكيًّا وتدمير منشآت، عادوا هم واعترفوا بأن هذا لم يحدث، هي مسرحية من دون شك”.