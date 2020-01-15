شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الغذاء والدواء» بشأن تأثير «الباراسيتامول» على صحة الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن “الباراسيتامول”، هو دواء آمن وفعال للأطفال إذا استُخدم بطريقة صحيحة.

وأوضحت الهيئة عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها في “تويتر”، أن “من أسمائه التجارية بانادول وفيفادول وأدول وتايلينول، ويُستخدم مسكنًا للألم وخافضًا للحرارة”.

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وأضافت: يوجد في أشكال عدة بالصيدليات، ومنها شراب، وقطرات عن طريق الفم، وتحاميل.