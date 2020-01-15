السودان يعيد فتح مجاله الجوي بعد سحق تمرد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان

قال رئيس مجلس السيادة السوداني اليوم الأربعاء إن السودان أعاد فتح مجاله الجوي بعد سحق تمرد مسلح قام به أفراد مرتبطون بالرئيس السابق عمر البشير.

وقال الجيش إن جنديين قتلا وأصيب أربعة خلال القتال الذي استمر ساعات في الخرطوم مع أعضاء سابقين في جهاز المخابرات قبل أن تنجح قوات الأمن في سحق التمرد في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

وصرح وزير النفط في التلفزيون الرسمي أن الجيش استرد حقلي نفط صغيرين في دارفور كان المسلحون قد سيطروا عليهما مضيفا أن الإنتاج استؤنف اليوم الأربعاء.

كان عاملون سابقون في جهاز الأمن والمخابرات العامة قد أغلقوا الحقلين أمس الثلاثاء حيث نظموا احتجاجا على مخصصات نهاية الخدمة. وينتج الحقلان نحو خمسة آلاف برميل نفط يوميا.

وفي كلمة في وقت مبكر اليوم الأربعاء تعهد رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان بعدم السماح بحدوث أي انقلاب وأضاف أن الجيش يسيطر على مقرات المخابرات.

Advertisements

وقال البرهان "جميع المقرات تحت سيطرة القوات والمجال الجوي مفتوح".

وقال محمد عثمان الحسين رئيس أركان الجيش اليوم "ما حدث يوم الثلاثاء من أحداث يعتبر تمردا".

وأضاف أن الجيش قادر على وضع حد لما حدث بأقل خسائر ممكنة.

وكانت إعادة هيكلة أجهزة الأمن التي واجهت اتهامات بقمع المعارضة أثناء حكم البشير، أحد المطالب الرئيسية للانتفاضة التي أدت إلى رحيله.