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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تناول الخس بعد الـ 40.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
الخس من الخضروات الورقية ذات الفوائد الصحية العديدة، من هذه الفوائد أنه يحتوي على مغذيات تحمي العظام من الهشاشة.
ومن المعروف أن الجسم يحتاج إلى مزيد من الكالسيوم بعد الـ 40 لأن معدّلة يبدأ في التناقص داخل الجسم مع التقدم في العُمر.
وترجع فائدة الخس إلى فيتامين "ك" الذي يسمّى "فيتامين بناء العظام" لأنه يحافظ على كثافتها عن طريق تقليل تسرّب الكالسيوم.
ويوفر الخس فيتامين "أ" و"سي" اللذين يعملان كمضادات للأكسدة إلى جانب دعم الإبصار والمناعة وصحة القلب والبشرة.
وتوجد أدلة على أن أكل المزيد من الخس مفيد للكبد والقولون، خاصة في بداية الوجبة.
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