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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: تناول المشروبات الغازية يومياً يزيد من خطر الوفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
توصلت دراسة جديدة إلى نتائج مثيرة عن تأثير تناول مشروبات الصودا مثل كوكاكولا وبيبسي على احتمالات الوفاة المبكرة، فقد تبين أن تناول عبوتين يومياً يزيد خطر الوفاة سواء كانت الصودا محلاّة بسكر طبيعي أو اصطناعي. وتمتاز الدراسة باعتمادها على بيانات صحية لأكثر من 451 ألف شخص من 10 دول أوروبية بين عامي 1992 و2000.
العصائر المحلاة لا تؤثر على الصحة العامة مثل مشروبات الصوداوأظهرت النتائج التي نشرتها مؤخراً دورية "جاما إنترنال ميديسن" أن مخاطر تناول الصودا يومياً بانتظام لا تشمل العصائر المحلاة، وأن الخطر يتعلّق بتركيبة مشروبات الصودا الغازية الغنية بسكر مكرّر أو اصطناعي إلى جانب الأحماض والكافيين.
وتتميز البيانات الصحية التي اعتمدت الدراسة على مراجعتها بأن 71 بالمائة من المشاركين كانوا سيدات، وان متوسط الأعمار كان 51 عاماً، ولم يكن من بينهم من سبق له الإصابة بأمراض القلب أو السكري أو السرطان.
وعلى الرغم من خلو السجل الصحي للمشاركين في الدراسة من الأمراض المزمنة إلا أن البيانات أظهرت أن تناول عبوتين أو أكثر يومياً من مشروبات الصودا يزيد احتمالات الوفاة المبكرة لأسباب صحية.
ولاحظ فريق البحث أن النتائج تنطبق على النساء والرجال مادام استهلاك مشروبات الصودا كان منتظماً ومكثّفاً.
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