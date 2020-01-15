طرد خمسة سياح ومحاكمة سادس بتهمة «انتزاع ممتلكات ثقافية» في بيرو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقرر طرد خمسة من السياح الأجانب الستة، الذين أوقفوا الأحد في البيرو بتهمة إلحاق أضرار بمعبد الشمس في قلعة ماتشو بيتشو، فيما سيلاحق السادس بتهمة «انتزاع ممتلكات ثقافية» في الموقع الأثري الشهير بحسب بيان للشرطة.

وأوقف السياح وهم أربعة رجال وامرأتان من البرازيل والأرجنتين وفرنسا وتشيلي الأحد في معبد الشمس من قبل حراس وعناصر في الشرطة. وتتراوح أعمارهم بين 20 و32 عاماً.

وقالت السلطات إن السياح الستة دخلوا الموقع السبت واختبأوا لتمضية الليل فيه وهو أمر ممنوع تماماً، إضافة إلى ضبط قاذورات ألقوها بالمعبد خلال مبيتهم فيه.

ومثل أحدهم وهو أرجنتيني في الثامنة والعشرين الثلاثاء أمام المحكمة في جلسة تمهيدية في ماتشو بيتشو في جنوب البلاد. ويشتبه في أنه أراد انتزاع حجر من معبد الشمس فوقع على الأرض وألحق أضراراً بأرضية المعبد. أما البقية «فهم لا يزالون موقفين في انتظار طردهم من البلاد».

وينص القانون البيروفي على عقوبات لا تقل عن أربع سنوات سجناً لأي شخص يلحق الضرر بالتراث الثقافي الوطني. وتقع قلعة ماتشو بيتشو العائدة لحضارة الإنكا على قمة جبل يبلغ ارتفاعه 2400 متر على بعد 80 كيلومتراً شمال غرب مدينة كوسكو. ومدرجة منذ العام 1983 على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي للبشرية.