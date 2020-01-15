شكرا لقرائتكم خبر عن «نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت «نيويورك تايمز»، عتبة الخمسة ملايين مشترك بفضل ارتفاع سريع في عدد المشتركين في النسخة الرقمية، بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن الصحيفة. فخلال العام 2019، زاد عدد المشتركين الصافي في نسخة الإنترنت بأكثر من مليون وهو عدد قياسي بالنسبة لصحيفة «نيويورك تايمز» التي أطلقت نسختها الرقمية المدفوعة العام 2011.
وأصبحت الصحيفة تضم 3.4 مليون مشترك بالمحتوى الرقمي و900 ألف مشترك بالنسخة المطبوعة.
كما أعلنت الصحيفة أيضاً أنها حققت قبل سنة من الخطة المرسومة هدفها المتمثل في تحقيق إيرادات بقيمة 800 مليون دولار من المحتوى الرقمي أي ضعف قيمتها في غضون أربع سنوات.
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