المستشار السابق لترامب يطلب سحب إقراره بالكذب في قضية التدخل الروسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من قاض السماح له بالتراجع عن إقراره بالكذب في التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. وفي تراجع كبير لفلين عن موقفه، قال محاموه إن المدعين انتهكوا اتفاقاً توصلوا إليه معه لأنهم طلبوا منه الإدلاء بإفادة كاذبة. وبقي فلين، الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي، 22 يوماً فقط في منصبه في بداية فترة إدارة ترامب. وكان يخضع لتحقيق بشأن اتصالاته بالروس عندما أقيل وأقر فيما بعد بالكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي.

وقال محاموه بعد أن غير فلين فريقه القانوني في حزيران/يونيو، إن المدعين طلبوا منه بأن يقر زوراً بأنه كذب عن علم، في الوثائق التي قدمها لوزارة العدل.

وكتب محامي الدفاع سيدني باول أن "مايكل تي. فلين يطلب سحب إقراره (بالكذب) بسبب سوء نية الحكومة ونزعتها للانتقام وانتهاك الاتفاق".

ويأتي هذا التغير في الموقف قبل أسبوعين من صدور حكم مرتقب بحق فلين. ويتعين على القاضي الموافقة على أي تغيير.

وكان فلين ـ 61 عاماًـ قد أقر في كانون الأول/ديسمبر 2017 بالكذب على إف.بي.آي فيما يتعلق باتصالاته مع السفير الروسي آنذاك سيرغي كيسلياك خلال فترة الانتقال الرئاسية بين باراك أوباما وترامب.