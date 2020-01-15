باسم الطويسي: الشارقة منارة للثقافة العربية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ماهر عريف
قال د. باسم الطويسي وزير الثقافة الأردني خلال لقائه أمس الأول الاثنين إسماعيل عبد الله أمين عام الهيئة العربية للمسرح: «الشارقة منارة للثقافة في العالم العربي، ونحن نتطلع إلى مواصلة التعاون المثمر والشراكة الهادفة».
وأكد الطويسي بحضور هزاع البراري أمين عام الوزارة وحسين الخطيب نقيب الفنانين عمق العلاقات المتينة بين الإمارات والأردن، بما في ذلك الجانب الثقافي المؤثر.
وعدّ الطويسي تنظيم الدورة الثانية عشرة من مهرجان المسرح العربي في الأردن «إضافة حقيقية للحركة الثقافية الأردنية والعربية». وأضاف: «هذه الدورة سجّلت نقلة نوعية في التنظيم والفعاليات وهي محل اهتمام وتقدير وتحظى باحترام كبير». وأشار الطويسي إلى الجهود التي أسست لها الهيئة وما قدمته منذ انطلاقتها وحتى الآن.
ولفت الطويسي إلى سعي الوزارة لإعادة هيكلة مركز تدريب الفنون بحيث يمنح الدبلوم التطبيقي في مجالات الفنون لإيجاد شبكة للتدريب في المحافظات.
وأبرمت الهيئة، مؤخراً، اتفاقاً مع الوزارة لمشروع التدريب على الفنون الأدائية في المحافظات وإقامة مهرجان مسرحي جديد للهواة.
وأكد إسماعيل عبد الله من جهته خلال لقائه مع الطويسي دور الوزارة في مساعي نجاح مهرجان المسرح العربي، بمشاركة ما يزيد على 400 فنان ومثقف، وعقد ندوات فكرية في عمّان وإربد، وورشة لفنون الدمى في الزرقاء، إضافة إلى تقديم 15 عرضاً مسرحياً من 8 دول عربية، وإقامة معرض لإصدارات الهيئة على مدى 10 سنوات.
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