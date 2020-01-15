حسين المجالي: أزمة منتصف العمر ليست حتمية الحدوث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: نجاة الفارس

استضاف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في مقره بأبوظبي، مساء أمس الأول، الدكتور حسين المجالي، أستاذ مشارك في كلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة العين، حيث قدم محاضرة بعنوان «أزمة منتصف العمر وكيف نتجاوزها بنجاح»، تحدث فيها عن أزمة منتصف العمر، كيف يعيشها الفرد. كيف تؤثر في حياته؟ سلبياتها وانعكاسها على حياته؟ بحضور الكاتب محمد شعيب الحمادي رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد في أبوظبي، والشاعر كريم معتوق، ونخبة من المثقفين والكتاب، والإعلاميين.

استهل د. المجالي المحاضرة قائلاً إن العلوم الإنسانية بشكل عام، ومنها العلوم النفسية هي علوم نسبية، أي أن الحقائق فيها ليست حتمية، أو مطلقة، بينما العلوم الطبيعية هي علوم مطلقة، والحقائق فيها حتمية إذا تحققت الأسباب، موضحاً أن أزمة منتصف العمر ليست حتمية الحدوث حتى لو وجدت كل العوامل والأسباب لوجودها.

وعرّف المجالي هذه الأزمة بأنها مرحلة صعبة يمر فيها الفرد في منتصف عمره، سواء كان ذكراً أم أنثى، وخطورتها تكمن في بداية الاكتئاب والتفكك الأسري، وتبدأ هذه المرحلة من سن 40 - 50 عاماً وقد تبدأ قبل ذلك، وقد تمتد لبعد ذلك، وفي هذه المرحلة تتغير شخصية الفرد بشكل شامل، من حيث الفكر والعلاقة بالآخرين، وفي هذا العمر يصل الفرد إلى عمر الحكمة، والنضج والرشد، والعقلانية.

وذكر أن الأعراض العامة لأزمة منتصف العمر تتلخص في اختلاف نظرة الإنسان للأمور بشكل مخالف لحياته السابقة، ويحدث تغير مفاجئ للشخصية في ما يتعلق باتخاذ القرارات، ويصاحب هذا الشعور اكتئاب، وعدم رغبة في تحمل المسؤولية، وتوتر وانطواء، كما تسيطر على حياة المرء المشاعر السلبية.

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وتحدث المجالي عن عوامل وأسباب هذه الأزمة وظهور علاماتها، كعدم تحقيق الأهداف والرغبات التي كان يريدها الفرد، ثم البرود العاطفي بين الزوجين، واستمرار الانشغال بالمسؤولية عن الأسرة واستنزاف جهود وطاقة الزوجين في ذلك، وأيضاً المبالغات في التضحية لأجل الآخرين في فترات سابقة.

وبيّن أن أهم أعراض الأزمة لدى النساء هي فقدان الشباب والجمال، الاكتئاب والشعور بالندم على العمر الذي مضى في تربية الأبناء من دون أن تحقق أهدافها التي كانت تتمنى تحقيقها، ثم فقدان الرغبة في الحياة العاطفية مع الزوج، وتفكيرها أحياناً بالانفصال ظناً منها أنه الحل للوصول إلى الراحة النفسية، فضلاً عن اهتمامها المبالغ فيه بالشكل والجمال والموضة وتغيير الشكل لتستدرك ما فات من جمالها.

وتحدث المجالي عن عناصر الوقاية من هذه الأزمة بضرورة صنع الحب والاهتمام بالأسرة وتوخي الحياة الواقعية المنطقية، والوسطية، والتخطيط الجيد لرغبات وأهداف معقولة ضمن ظروف الفرد من دون مبالغة، وإعطاء النفس حقها في التمتع بالحياة، وعدم الإفراط في التضحية نحو الآخرين.

وقال «التغلب على هذه الأزمة يكمن في تفهم المرحلة العمرية التي يعيشها الفرد وطبيعتها النفسية والهرمونية، والابتعاد عن النقد والذم، وتحميل المسؤولية لأحد الزوجين، ثم مدح الأزواج لبعضهم بعضاً، وذكر الإيجابيات التي صنعوها في حياتهم، والتعاون فيما بينهم، وأن يكون كل منهم سنداً للآخر، ثم الابتعاد عن المقارنة في الإنتاجية مع الآخرين، واقتراب الأبناء من الآباء ومدحهم على تضحياتهم السابقة، والاهتمام بالمناسبات الخاصة للوالدين وتقديم الهدايا، ثم عدم الاستغراق في التفكير في الماضي، وتقوية العلاقة بالله عز وجل، واليقين أن الدنيا ليست النهاية، بل الحياة مستمرة بعد الموت.

وفي ختام المحاضرة كرّم محمد شعيب الحمادي الدكتور المجالي.