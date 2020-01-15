دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بقطر 500 متر: الصين تشغل تلسكوب عملاق لاكتشاف الحياة خارج الأرض

أعلنت بكين تشغيل أكبر تلسكوب يلتقط موجات الراديو في العالم رسمياً، من استخدامه في أبحاث الفضاء والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

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يأتي التلسكوب العملاق باسم "فاست" بقطر 500 متر، أي ما يعادل 30 ملعباً لكرة القدم، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية عن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

ويعرف هذا التلسكوب في الصين باسم "عين السماء" أيضاً. وهو مثبت على جبل في إقليم قويتشو جنوب غربي البلاد، حيث حصل على موافقة لبدء عملياته.

وكانت الصين انتهت من تشييد هذا التلسكوب في عام 2016، حيث يخضع منذ ذلك الوقت لاختبارات ومراجعة لتلافي ما قد يظهر من عيوب فنية.

ووفق ما جاء بالوكالة الصينية، نقلاً عن جيانغ بينغ، رئيس المهندسين القائمين على التلسكوب، قال: "إن العمليات التجريبية تسير بشكل جيد حتى الآن. وإن حساسيته تزيد أكثر من مرتين ونصف عن ثاني أكبر تلسكوب في العالم".

كما أوضح: "أن المشروع جمع بعض البيانات العلمية القيّمة خلال تلك الفترة ومن المتوقع أن يساعد في تحقيق بعض الإنجازات في مجالات عدة، مثل رصد موجات الجاذبية ذات التردد المنخفض والجزيئات بين النجوم خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات".

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يذكر أن تطوير برنامج الفضاء يعد من أولويات الصين؛ لمواكبة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية؛ لتكون قوة عظمى في مجال الفضاء بحلول عام 2030.المزيد:

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