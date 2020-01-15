رئيس مجلس السيادة السوداني: لن نسمح بحدوث انقلاب!

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهانرئيس مجلس السيادة السوداني: لن نسمح بحدوث انقلاب!

أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني أن القوات المسلحة السودانية متماسكة، ولن نسمح بحدوث أي انقلاب في السودان.

وقال البرهان خلال خطاب له في وقت مبكر اليوم الأربعاء إن "حركة الملاحة عادت إلى طبيعتها في مطار الخرطوم، وتمت السيطرة على جميع المقار من قبل القوات المسلحة السودانية".

وأضاف: "ما حدث اليوم هو محاولة لإجهاض الثورة، ولن نسمح بحدوث أي انقلاب في السودان"، متابعا: "ستظل القوات المسلحة متماسكة لحماية المرحلة الانتقالية".

شاهد بالصور من سكاي نيوز: الحراك السوداني في ذكرى انطلاقته.. حكاية شعب وقصة عبور

وأعلن الجيش السوداني، أمس الثلاثاء فرض سيطرته على مقر هيئة العمليات بحي كافوري شمالي الخرطوم بعد تجدد الاشتباكات مع العناصر المتمردة.

وأكد جهاز المخابرات السوداني احتواء الموقف وانتهاء التمرد المسلح لوحدات من هيئة العمليات عبر المفاوضات، مشيرا إلى أن العناصر المتمردة سلمت أسلحتهما.

شاهد أيضاً من Euronews: إطلاق نار كثيف في قاعدتين لقوات الأمن السودانية في الخرطوم

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: كيف أزاحت سيدات إيرانيات صورة قاسم سليماني وطرحنها أرضا في طهران أظهر فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، لقطات لمتظاهرات إيرانيات وهن يقمن بإزاحة صورة للجنرال قاسم سليماني كانت معلقة على الحائط قبل أن يطرحنها أرضا خلال احتجاجات الطلبة في طهران مساء الأحد. وشهدت الجمهورية الإسلامية احتجاجات للطلبة في العاصمة انطلقت من الجامعات وامتدت إلى ميدان آزادي و دعى خلالها المحتجون إلى تنحي رموز النظام. واندلعت الاحتجاجات عقب اعتراف طهران السبت باسقاطها لطائرة مدنية أوكرانية بعيد إقلاعها من مطار طهران الدولي كانت تقلّ 176 مسافرا لقوا جميعا حفتهم في الحادث، يوم الأربعاء الماضي. وذكرت السلطات أن الحادثة كانت بسبب "خطا بشري" حينما اعتقد أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني أن الطائرة كانت جسما "معاديا" أطلقه عسكريون أمريكيون من العراق، وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أسفه عما وصفه بـ"الخطأ الكارثي". و استهدفت إيران قاعدتين أمريكيتين في العراق بعدد من الصواريخ رداً على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي استُهدف بضربة جوية أمريكية في مطار بغداد في ليل 3 كانون الثاني/يناير الجاري بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا. Euronews (Ar)

22 وزيراً نصفهم من النساء.. أعضاء الحكومة الإسبانية يؤدون اليمين الدستورية أدى وزراء الحكومة الائتلافية الإسبانية الجديدة، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام الملك الإسباني فيليبي السادس في القصر الملكي بالعاصمة مدريد، لتنتهي بذلك حالة الشلل التي وسمت المشهد السياسي في البلاد طيلة الثمانية أشهر الماضية. وكان البرلمان الإسباني منح الثقة لتشكيلة حكومة بيدرو سانشيز في السابع من الشهر الجاري، وذلك إثر فوزه بأغلبية ضئيلة بلغت 167 صوتا مقابل 165 صوتا مع امتناع 18 نائبا عن التصويت. واضطر سانشيز، بعد فوزه المتواضع في الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر، إلى الاتفاق مع حزب "أونيداس بوديموس" رغم تصريحه في أيلول/سبتمبر أن وجود وزراء في حكومته من هذا التنظيم سيحرمه من النوم، وقد سلط حينها الضوء على طبيعة مواقفه من المسألة الكاتالونية، والتي تمثل في رأيه عقبة. الحكومة الائتلافية الجديدة التي تضمّ 22 وزيراً، نصفهم من النساء، حصل فيها حزب "أونيداس بوديموس"، على 5 وزارات، فيما تم تعيين زعيم الحزب، بابلو إيغليسياس، نائباً لرئيس الحكومة للحقوق الاجتماعية. وبعد أن أبلغَ الملك رسمياً عن تشكيلة حكومته الائتلافية الجديدة، قال سانشيز: إن حكومته ستتجه نحو تعزيز "الحوار الاجتماعي، الاقليمي، وبين الاجيال"، بهدف تعزيز التعايش بإسبانيا ، لافتاً الانتباه إلى أن حكومته تعد أول تحالف في إسبانيا من نوعه منذ نهاية ديكتاتورية عهد الجنرال فرانكو في العام 1975، مستطرداً بالقول: "ستتحدث بأصوات متعددة ولكن دائما بخطاب موحد". والجدير بالذكر أن سانشيز قد أدى اليمين الدستوري كرئيس للوزراء أمام الملك في الثامن من الشهر الجاري، عقب نيله ثقة مجلس النواب، على تشكيلة حكومته. Euronews (Ar)

مالطا: أبيلا يتسلم مهام رئاسة الحكومة بعد انتخابه زعيماً لحزب العمّال تسلّم المحامي روبير أبلا رئاسة الحكومة المالطية، خلفاً لجوزيف موسكات الذي اضطّر إلى مغادرة منصبه غادر على خلفية شبهات بتدخله في تحقيق بشأن مقتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا في العام 2017. وكان الحزب العمّالي المالطي اختار روبير (42 عاماً) رئيساً له في الانتخابات الداخلية التي جرت يوم أمس الأحد، وصوّت فيها 58 بالمائة من الناخبين الأعضاء في الحزب البالغ عددهم أكثر من 17 ألف عضو، لصالح أبيلا الذي تفوّق على منافسه الطبيب الجراح كريس فيرن (52 عاما) نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته الذي دعا إلى إصلاحات واسعة. روبير أبيلا، وهو نجل الرئيس المالطي السابق جورج أبيلا، يعدّ حديث العهد في الحلبة السياسية، إذ كان انتخب عضواً في البرلمان في الانتخابات التشريعية المبكّرة التي جرت في العام 2017، بدعوة في موسكات. ومن المقرر أن يقود أبيلا الحكومة لسنتين ونصف السنة فقط حتى انتهاء الولاية الحالية في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2022. وكان موسكات اضطر لإعلان قراره الاستقالة في الأول من كانون الأول/ديسمبر بعد مظاهرات لمنظمات أهلية وعائلة دافني كاروانا التي اتهمته بصفة خاصة بالتستر على بعض مساعديه المقربين لا سيما مدير مكتبه كيث شيمبري. Euronews (Ar) Advertisements 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان خمسة قتلى خلال "تمرد" نفذه عناصر من جهاز المخابرات العامة في السودان Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

المصدر: سبوتنيك