شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إقليم كردستان العراق: الإرهاب خطر حقيقى يهدد استقرار البلاد والمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس إقليم "كردستان العراق " نيجيرفان بارزانى، أن الإرهاب خطر حقيقي يهدد استقرار العراق والمنطقة، لافتا إلى أن العراق و"إقليم كردستان " ما زالا بحاجة إلى مساعدة ودعم التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى، جاء ذلك خلال لقاء بارزانى اليوم الأربعاء، وفدا عسكريا بريطانيا "رفيع المستوى" ، برئاسة الجنرال جونز لوريمر ، كبير المستشارين العسكريين البريطانيين لشؤون الشرق الأوسط ، وممثل رئيس الوزراء البريطاني، بحضور نائب رئيس الإقليم، وسفير بريطانيا، والقنصل البريطاني لدى الإقليم، وعدد من العسكريين البريطانيين.

وبحث الجانبان - وفق بيان رئاسة إقليم كردستان بثته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء الأوضاع في العراق والمنطقة، وتحركات تنظيم "داعش" الإرهابي خلال الفترة الأخيرة، ودور التحالف الدولى فى هذا الصعيد، وتهدئة التوترات، والعلاقات الثنائية، وأكد الجانبان أهمية التعاون والتنسيق بين قوات "البيشمركة " والجيش فى تحقيق الاستقرار .

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدى، قال "إن قوة العراق هى قوة لجميع أبنائه ومناطقه، بما فيها إقليم كردستان"، وأشار عبد المهدى، خلال لقائه رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزانى فى "أربيل" وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إلى أن الحكومة واجهت الأزمة الإقليمية والدولية الحالية وتحملت مسؤولياتها رغم كل الصعوبات والتعقيدات.

من جهته، قال رئيس إقليم كردستان، "إن الإقليم يقف مع مصلحة العراق، وأى قرار تتخذه الحكومة الاتحادية هو قرارنا"، داعيا الدول الصديقة، إلى تفهم تعقيدات الأوضاع فى العراق ودعم استقراره وسيادته الوطنية.

و كان قد أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدى، اليوم السبت، أن هناك أساسا جيدا للتفاهم وحل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، مشيرا إلى وجود فرصة لحل المشاكل كافة بما يصب فى مصلحة العراقيين جميعا.

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وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده عبد المهدى مع رئيس وزراء إقليم كرستان مسرور بارزاني، فى أربيل، حيث وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية على رأس وفد رفيع ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين، وتم استعراض عدد من القضايا.

من جانبه، أكد رئيس حكومة إقليم "كردستان"، ضرورة حسم جميع المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية عبر تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الجانبين، موضحا أن تنفيذ ذلك يحتاج إلى قرار وإرادة حازمة وجدية ليتم البت فى جميع القضايا الخلافية.

وأشار إلى، أن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل تهديداً جدياً على العراق، داعياً إلى زيادة التنسيق بين الجانبين بمساعدة التحالف الدولي.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أهمية النأى بالعراق عن الصراعات الخارجية، وشددا على ضرورة أن تكون للبلاد علاقات متوازنة مع الجميع.