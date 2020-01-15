شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من نابلس و بيت لحم و رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، فلسطينيين من محافظتى نابلس وبيت لحم، وأفادت مصادر محلية فى نابلس، أن جيش الاحتلال اقتحم منطقة عسكر شرق مدينة نابلس، واعتقل الشاب بكر رمزى دويكات، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، وفى ذات السياق داهم جيش الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم، واعتقل الشاب أحمد حربى أبو عودة من بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، كما اعتقل جيش الاحتلال، أخوين من قرية بلعين غرب رام الله.

وأفاد منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان فى بلعين عبدالله أبو رحمة، أن جيش الاحتلال اعتقل الشقيقين أحمد ومصطفى الخطيب، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.

و من جهته، أعلن الأمين العام لـ"التجمع الوطنى لأسر شهداء فلسطين"، محمد صبيحات، فى وقت سابق، أن 149 فلسطينيًا استشهدوا جراء استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلى خلال عام 2019، فقد قارب عدد الضحايا خلال عام 2019 المعدل العام لأعداد الضحايا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، والذى بلغ خلال الفترة المذكورة 161 شهيداً فى كل عام.

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وجاء فى البيان، أن من بين الضحايا 112 شهيداً من محافظات غزة، ويشكلون 74% من العدد الإجمالى، بينهم 69 نتيجة القصف بالطيران الحربى الإسرائيلى، فى حين "بلغ عدد الشهداء بالضفة الغربية، 37 شهيدًا، يشكلون 26% من عدد الضحايا الإجمالى".

وبحسب إحصائيات التجمع، فإن أصغر الضحايا سنا هما الجنينان، عبد الله أبو عرار الذى استشهد بتاريخ 5 مايو الماضى فى حى الزيتون بغزة، وأيمن محمود المدهون الذى استشهد بتاريخ 5 مايو الماضي، فى بيت لاهيا شمال غزة.

وذكر البيان، أن متوسط أعمار الشهداء هو 25 عاما وثمانية أشهر، وأشار إلى أن شهر أكتوبر الماضى كان أكثر الأشهر دموية، حيث استشهد خلاله 44 مواطنا من الجنسين.