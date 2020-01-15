شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يتسلم رسالة خطية من الرئيس الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلّم سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور رسالة خطية من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سلمها الوفد الرئاسى الأمريكى برئاسة دان برويليت وزير الطاقة الأمريكى، الذى وصل إلى سلطنة عمان لتقديم العزاء فى وفاة السلطان قابوس، وأشارت وكالة الأنباء العمانية (أونا)، اليوم الأربعاء، أن وزير الطاقة الأمريكي أعرب، خلال اللقاء، عن خالص التعازي والمواساة باسم القيادة والحكومة والشعب الأمريكى فى وفاة السلطان قابوس.

ومن جهته، أعرب السلطان هيثم عن خالص تقديره للضيف والوفد المرافق له على ما عبروا عنه من تعازي ومواساة صادقة.

من جانب أخر بحث الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي، اليوم في مسقط مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات وتطورات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتحديات التي تواجه وتستهدف شعوب المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المعلم قدم - خلال اللقاء - واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبه السلطان الراحل في تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين، معرباً عن ثقته بأن سلطنة عمان ستتابع طريقها نحو التقدم والازدهار بقيادة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات وتجاوزها.

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وأعرب الوزير العماني عن تقدير بلاده لتعازي القيادة والشعب السوري، وتقدير الشعب العماني لأشقائهم في سوريا، وتضامنهم معهم في مواجهة الحرب التي تستهدفهم، مجدداً تأكيد ثقة القيادة العمانية بقدرة سوريا قيادةً وشعباً على تجاوز هذه الحرب واستعادة الأمن والازدهار فيها.

ورحل عن عالمنا السلطان قابوس سلطان عمان، بعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولى، وتميزت عمان فى فترة حكم قابوس بعلاقات متوازنة مع كل بلدان الخليج وحتى إيران.

حيث لعب دور الوسيط مرات عدة بين إيران والدول الغربية والولايات المتحدة، ووضع بذرة المفاوضات الأولى بين طهران والغرب والتى أفضت فى النهاية إلى ابرام اتفاق نووى فى عام 2015 كما استضافت مسقط فى عهده محادثات سرية بين مسوؤليين أميركيين وإيرانيين عام 2012، كما توسّطت عمان أيضًا بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح سجناء.

ونجحت جهود فى عام 2009 فى إطلاق سراح 3 أمريكيين سجنوا في إيران للاشتباه في كونهم جواسيس بعدما ضلوا طريقهم عبر الحدود.

وبعد ساعات قليلة من إعلان نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد أعلن التليفزيون الرسمى فى سلطنة عمان تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا له.