شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يمازح المشاركين في دورة جوجل بطلبه المشاركة معهم .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم أمس نادى دبي للصحافة احتفالية رئيسية ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة الإعلامية على مدار الأسبوع الجارى أعلنها النادى مؤخرا احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيسه.

الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى، حرص على المشاركة فى الاحتفالية، من خلال زيارة النادى، بل أنه مازح العاملين به، مطالبا بالمشاركة فى دورة "جوجل" ، الأمر الذى أضفى أجواء من البهجة على زيارة بن راشد للنادى، وأثبت للجميع أن حاكم دبى يتمتع دائما بحس شبابى، وتطلع نحو مزيد من المعرفة.

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وتتزامن احتفالات النادي بذكرى تأسيسه، مع تسلم دبي درع عاصمة الإعلام العربى للعام 2020، بناء على قرار مجلس وزراء الإعلام العرب، تقديراً لما قدمته دبى من إسهامات على مدار سنوات .

النادي منذ تأسيسه قام بدور هام في دعم وتطوير قطاع الإعلام على الصعيد الإقليمى من خلال إطلاق مبادرات متفردة مثل منتدى الإعلام العربى، وجائزة الصحافة العربية، وتقرير نظرة على الإعلام العربى، وبات منصة جامعة لصُناع الإعلام والقائمين على مختلف مساراته فى أرجاء الوطن العربى.

ويستلهم نادي دبى للصحافة من رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليقوم بالدور المناط به، حيث تتماشى خطة عمله مع خطط دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية.

ويعمل النادى على تنظيم اللقاءات الصحافية التى توفر فرصاً للتواصل وتبادل الأفكار، كما تفتح مجالات واسعة للحوار بين صناع الأخبار ووسائل الإعلام، إضافة إلى اللقاءات مع الكتاب التى تأتى فى إطار جهود النادى لإشراك الكتاب في نقاشات مفتوحة وجادة.