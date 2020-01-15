شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول صورة رسمية للسلطان هيثم بن طارق بالديوان السلطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 4 أيام مرت على وفاة السلطان قابوس بن سعيد، حاكم عمان، ليتولى الحكم، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، والذى قام بتأدية اليمين القانونية السبت الماضى، واستقبل المعزيين فى وفاة السلطان قابوس بموجب النظام الأساسى للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس عمان فى مقره بالبستان.

المصور الإماراتى على عيسى، نشر أول صورة رسمية للسلطان الجديد لسلطنة عمان هيثم بن طارق آل سعيد، حيث جلس السلطان على كرسى بين علمى لسلطنة عمان، وذلك فى البلاط السلطانى.



اول صورة رسمية

رواد مواقع التواصل الاجتماعى لا سيما الاماراتيين والعمانيين، تداولوا الصورة الجديدة للسلطان هيثم، وعلقوا عليها "خير خلف لخير سلف ....وتبقى عمان شامخة"

هيثم بن طارق آل سعيد السلطان الجديد من الأعضاء البارزين فى عائلة آل سعيد العمانية الحاكمة، يعرف باهتمامه بالشباب كأساس فى بناء الدولة، وتدرج هيثم بن طارق فى مناصب عديدة بالدولة العمانية.

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كان مسئولا عن حقيبة وزارة التراث والثقافة مدة 18 عاما (2002-2020)، تولى منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ثماني سنوات (1986-1994).

وكان السلطان هيثم بن طارق بن تيمور قد استقبل بقصر العلم العامر أمس الثلاثاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وأعرب فضيلة الشيخ خلال اللقاء عن خالص التعازى والمواساة لجلالته والأسرة المالكة والشعب العمانى فى وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.