السودان.. استرداد حقلي نفط سيطر عليهما مسلحون من المخابرات

الخرطوم / نازك شمام، أحمد عاصم / الخليج 365- إعادة الضخ في حقلي "حديد" و"أبو سفيان" اللذين ينتجان بالمتوسط 24 ألف برميل يوميا

- القوات المسلحة فاوضت المسلحين حتى صباح الأربعاء



أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، استرداد القوات المسلحة لحقلي نفط بولاية كردفان (غرب)، بعد يوم على خضوعهما لسيطرة مسلحين من هيئة العمليات التابعة بجهاز المخابرات.

وقال وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، في تصريحات صحفية، إن "القوات المسلحة دخلت في تفاوض مع أفراد هيئة العمليات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم".

وأفاد أن المجموعة المتمردة استولت على حقلي "حديدة" و"أبو سفيان" منذ ظهر الثلاثاء، بالتزامن مع قيام جنود من هيئة العمليات التابعة للمخابرات العامة، بإطلاق النار في الهواء بكثافة في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان والخرطوم.

وأوضح أن المجموعة المسلحة دخلت منطقة من الحقلين تنتج 7 ألف برميل يوميا، وأجبرت العاملين على قطع الامداد الكهربائي.

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وذكر أن القوات المسلحة نجحت في استرداد حقلي حديد وسفيان (غرب)، دون وقوع إصابات، ودون أن يتأثر الإنتاج في الحقلين اللذين ينتجان 24 ألف برميل يوميا.

وأضاف الوزير: "تصرفت القوات المسلحة بعقلانية وبحكمة واحتوت الموقف دون خسائر، ودخلت في تفاهمات مع المجموعة المسلحة، وتم إجلاؤها من حقلي النفط".

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، أحداث عنف على خلفية احتجاج هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات بالعاصمة، لعدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.

وفجر الأربعاء، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول، عبدالفتاح البرهان عن سيطرة القوات المسلحة على مقرات هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، بالعاصمة الخرطوم، وفتح المجال الجوي أمام حركة الطيران.

ويبلغ إنتاج السودان من النفط حاليا، 70 ألف برميل يوميا وفق بيانات حكومية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.