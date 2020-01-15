الرباط.. انطلاق منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365



انطلق منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، في العاصمة الرباط، في مسعى لتعزيز فرص العمل والاستثمار المشترك بين البلدين في عديد القطاعات الاقتصادية.



ويشارك في المنتدى الذي يستمر ليوم واحد، وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، التي وصلت الرباط الثلاثاء، ونظيرها المغربي مولاي الحفيظ العلمي، ورجال أعمال من البلدين.



ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يبحث فيه المغرب عن تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أراضيه، بينما تهدف تركيا إلى تعزيز أسواقها الخارجية، عبر فتح الطرق لمستثمريها وللبضائع التركية.



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وحققت الصادرات التركية إلى المغرب خلال العام الماضي، نمواً بنسبة 16 بالمئة مقارنة مع 2018 إلى 2.3 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار العام الماضي.



وبحسب بيانات جمعها مراسل الخليج 365، يملك رجال الأعمال الأتراك استثمارات في المغرب بقيمة مليار دولار، موفّرين فرص عمل لقرابة 8 آلاف مواطن مغربي.



والأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس المصدرين في تركيا "إسماعيل غُولّه"، إن هدف بلاده في قيمة الصادرات حول العالم خلال 2020، هو 190 مليار دولار، مقارنة مع 180.4 مليارا في 2019.

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