لافروف: محادثات موسكو تحضير لمؤتمر برلين حول ليبيا

نيودلهي/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن محادثات موسكو حول ليبيا، هي تحضير لمؤتمر برلين المزمع عقده في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأربعاء، خلال مؤتمر رايسينا المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأوضح لافروف أن بلاده لم تلمح أبدًا إلى أن المحادثات التي جرت الإثنين في موسكو، ستحل وتُنهي كل المشكلات.

وتابع: "محادثات ليبيا في موسكو تحضير لمؤتمر برلين".



وأشار إلى ضرورة دعوة جميع الأطراف في ليبيا إلى مؤتمر برلين.

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وذكر أن زعيم القوات غير الشرعية في شرق ليبيا خليفة حفتر، طلب مهلة من أجل التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبر أن موسكو لا تريد تضخيم هذا الأمر لأنه جرى أيضًا خلال المحادثات السابقة في باريس وباليرمو وأبوظبي.

واحتضنت موسكو، الإثنين، مباحثات رباعية غير مباشرة حول ليبيا بين ممثلين عن الجانبين الروسي والتركي ووفد للحكومة الليبية وآخر للحكومة المدعومة من الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.



وأعلنت موسكو أن كلا من رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري وقعا على نص مسودة لوقف إطلاق النار، بينما طلب وفد حفتر، ورئيس مجلس النواب في طبرق (شرق)، عقيلة صالح، مهلة حتى صباح الثلاثاء.



والأربعاء الماضي، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أرودغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بيانا مشتركا، دعا فيه إلى وقف إطلاق النار بليبيا، بداية من منتصف ليل السبت الأحد، وهو ما استجابت له الأطراف الليبية.



وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

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