إيران.. استهداف فوج ”فتح” من فرقة ”وليعصر“ العملياتية في بهبهان

الخليج - حسن القبيسي قيام شباب الانتفاضة في إيران فجر يوم أمس 14 يناير وتزامنًا مع اليوم الرابع من مظاهرات الطلاب والمواطنين الإيرانيين في 19 محافظة إيرانية بإحراق صور لخميني وخامنئي وقاسم سليماني

وأيضاً استهدف شباب الانتفاضة قاعدة لفوج ”فتح“ من فرقة ”وليعصر“ العملياتية في مدينة بهبهان. ولعبت هذه القاعدة دورًا نشطًا للغاية في قمع أبناء المدينة خلال انتفاضة نوفمبر.

كما في الوقت نفسه تم إشعال النار في صور لخميني وخامنئي وقاسم سليماني في عدة مناطق في طهران وإسلام شهر وزنجان وشهر كرد ومريوان وسبزوار وايرانشهر.

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