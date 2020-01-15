إلغاء المتبقي من المرحلة العاشرة لرالي داكار السعودية 2020

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية 2020 إلغاء ماتبقى من المرحلة العاشرة (حرض – الشبيطة) وذلك بعد أن قطع المشاركون 354 كلم بسبب سوء الأحوال الجوية وحرصاً على سلامة المتسابقين.

وأشارت اللجنة إلى أن المتسابقين سيتابعون القيادة بحذر نحو الشبيطة تمهيداً لمرحلة الغد.