المنتدى الأول لمنتدى حوكمة الأندية والاتحادات الرياضية بأبها…الاثنين القادم

الخليج - حسن القبيسي

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير يقام يوم الاثنين المقبل بقاعة عسير في فندق قصر أبها “منتدى حوكمة الأندية والاتحادات الرياضية” والذي يستضيفة نادي أبها الرياضي في نسخته الأولى.

ويستضيف المنتدى عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العباس، والدكتور مريع الهباش من جامعة الملك خالد؛ ومسؤول الحوكمة الرياضية بنادي إيفرتون الإنجليزي بول مكنيكولاس والذي سيلقي الضوء على التجربة الإنجليزية الطويلة في مجال حوكمة الأندية، كما سيتحدث جيمس تاكر المدير التنفيذي لأكاديمية ريل وورلد الرياضية عن أهمية الحوكمة في التعليم والأندية الرياضية.

كما يشارك عبدالعزيز المسعد مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضية للحديث عن استراتيجية دعم الأندية السعودية؛ وخالد الشيزاوي مدير مكتب التدقيق الداخلي بمجلس دبي الرياضي والذي سيلقي الضوء على تحديات حوكمة الأندية بالمنطقة؛ كما يشارك الدكتور مقبل بن جديع والمحامي فهد بارباع للحديث عن الحوكمة والتسويق الرياضي وتوافق القوانين الرياضية مع الحوكمة.