الأخضر.. عبور أو وداع جديد

صحيفة الخليج الالكترونية يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم، ثالث مبارياته ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”، بمواجهة منتخب سوريا على ملعب تامسات في مدينة بانكوك.

وأوضحت مصادر عن تغييرات في التشكيلة، سيجريها سعد الشهري، مدرب المنتخب، إذ سيدفع بفراس البريكان منذ بداية المباراة ليلعب إلى جانب عبد الله الحمدان في المقدمة الهجومية.

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