بالفيديو .. تهشيم زجاج سيارة ونهب محتوياتها ليلاً بأحد أحياء الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

وثقت كاميرات مراقبة في أحد شوارع حي السلام بالرياض، لحظة تهشيم شخصين زجاج سيارة متوقفة أمام منزل مالكها.

وظهر الشخصين في الفيديو، وهما يكسران زجاج السيارة باستخدام حجر، ثم فتح أحدهما أبوابها ونهب المحتويات التي داخلها.

وتعليقاً على الحادثة قال مالك المركبة إن الحادثة وقعت عقب صلاة العشاء أمس في حي السلام، مطالباً بسرعة القبض عليهما.