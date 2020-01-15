شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رجال أمن يحملون مُسنة خلال حضورها حفل تخرج حفيدها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: ضرب عددٌ من رجال أمن المنشآت مثالاً جميلاً ولافتاً وهم يهبوّن لمساعدة امرأة مُسنة تجلس على كرسي متحرك، خلال حضورها حفل تخرج حفيدها بالمنطقة الشرقية. Advertisements ووثّق مقطع فيديو نشره الإعلامي سعود الشيباني، قيام رجال الأمن بحمل المسنة وهي جالسة على كرسيها ومساعدتها على نزول الدرج، وإظهارهم السعادة بخدمتهم لها، الأمر الذي لاقى إشادة واستحسان متداولي الفيديو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رجال أمن يحملون مُسنة خلال حضورها حفل تخرج حفيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.