شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تأجيل تركيب مظلات الحرم المكي بسبب ملاحظات فنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

ذكرت مصادر أنه تم تأجيل تركيب مظلات في الساحات الخارجية المحيطة بالمسجد الحرام بسبب ملاحظات فنية، وذلك بعد رصدها أثناء تجربة عينة منها وصلت في وقت سابق إلى المسجد الحرام.

وأشارت المصادر – وفقا لصحيفة «مكة» – إلى أنه تم تجربة العينة التي وصلت من مظلات الساحات دون تركيبها، حيث لوحظت عليها ملاحظات فنية، وتم إرجاعها إلى البلد المصنع ألمانيا من أجل العمل على تلافي الملاحظات المرصودة، ومن ثم استكمال مشروع تظليل الساحات الخارجية.

ولفتت المصادر إلى أن الملاحظات التي تم رصدها ليست على التصنيع، متوقعة أنه ستتم التعديلات اللازمة على المظلات في وقت قصير، ومن ثم تركيب المظلات خلال الفترة المقبلة.