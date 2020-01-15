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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وجبات خفيفة تخلصك من نزلات البرد سريعاً.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أوضحت الرابطة الألمانية للتغذية أن هناك ثلاث وجبات خفيفة تساعد في التخلص من نزلات البرد بسرعة؛ نظراً لأنها تمد الجسم بالفيتامينات والعناصر المهمة لتقوية جهاز المناعة، كما أنها تتمتع بمذاق مقبول لدى كثيرين.
رقائق الشوفان
يعد الزنك من العناصر الغذائية المهمة لعمل نظام المناعة، كما أنه يعزز من إنزيمات الجسم الخاصة، وتتم الاستفادة من فيتامين C تكون فقط عند الارتباط بالزنك. ويعد الشوفان من أكثر المواد الغذائية المحتوية على عنصر الزنك.
الشوكولاتة الداكنة
أكدت دراسة بريطانية أن الشوكولاتة الداكنة تساعد في علاج السعال؛ لأن الثيوبرومين، وهو المادة الفعالة في الشوكولاتة، يساعد في التخفيف من حدة السعال، كما أن الشكولاتة بعد مضغها تشكل طبقة واقية على الأغشية المخاطية الحساسة بالحلق، وتجدر الإشارة إلى أنه كلما كان لون الشوكولاتة داكناً كان ذلك أفضل.
البرتقال
لعلاج نزلات البرد يتعين إمداد الجسم بالكثير من فيتامين C المهم لتقوية جهاز المناعة، ويتوافر هذا الفيتامين بكثرة في ثمار الحمضيات، ولكن يجب توخي الحذر عند الإصابة بالتهاب الحلق، نظراً لأن البرتقال قد يعمل على تهيج الأغشية المخاطية في الحلق.
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