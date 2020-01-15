شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون يرأس اجتماعا للحكومة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيرأس اجتماعا لمجلس الوزراء يوم السبت المقبل.

وذكرت الرئاسة الجزائرية - فى بيان اليوم الأربعاء - "أنه يعقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم 18 يناير 2020 تحت رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، بدلا من يوم الأحد كما كان مقررا، نظرا لمشاركة الرئيس تبون في المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده في ذات اليوم في برلين بألمانيا".

وأوضح أن مجلس الوزراء سيدرس ضمن جدول أعماله عددا من القضايا وخاصة ملفات تتعلق بإنعاش وتطوير النشاطات القطاعية في مجالات الصحة، والصناعة، والزراعة والسكن، والتجارة والتجارة الخارجية، والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.