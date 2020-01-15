شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة شتوية نادرة.. جبل جيس يكتسى بالثلوج وترحيب من الإماراتيين "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطلالة شتوية رائعة تختلف عن طبيعة دولة الإمارات الصحراوية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الأربعاء، صوراً لـجبل جيس بعد تساقط الثلوج عليه فى الصباح الباكر اليوم، واكتست أجزاء من قمة "جبل جيس" بإمارة رأس الخيمة بالثلوج وتحول لونه للأبيض مع انخفاض درجات الحرارة إلى واحد درجة مئوية، فيما أشار المركز الوطنى للأرصاد إلى أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 0.1- درجة مئوية في جبل جيس الساعة 04:15 صباحاً.

والتقط مواطنون فيديوهات وصور تذكارية من جبل جيس المتجمد فى إمارة رأس الخيمة ونشرتها وسائل الاعلام المحلية، كما أنه لا تزال السحب والغيوم تغطي سماء الإمارة ما ينذر بسقوط مزيد من الأمطار والثلوج، ويتوقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطاراً متجمدة على قمم الجبال خلال ساعات الليل وحتى صباح غداً، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، واستغل المواطنين هذا اللحظات حيث رصد مصوري الأمطار من المواطنين بعدساتهم تراكم الثلوج فوق قمة جبل جيس وتساقط الأمطار الغزيرة.









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يبلغ ارتفاع جبل جيس 1737 مترا فوق سطح البحر، وهو يقع على مسافة 25 كيلو مترا شمال شرق مدينة رأس الخمية، وغطت الثلوج البيضاء التى بلغت سماكتها 20 سنتيمترا رأس الجبل تماما. وذكرت السلطات فى إمارة رأس الخيمة أن درجات الحرارة انخفضت إلى ثلاث درجات ما دون الصفر الجمعة والسبت.

تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الاربعاء، طقس مستقر على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، بينما تنشط الرياح السطحية التي تؤثر فى مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة، وفى الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد ، أن يكون الطقس، غائما إلى غائم جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار نهاراً.

توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات، أن يكون الطقس، الأربعاء، غائما إلى غائم جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار نهاراً خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.حركة الرياح: شرقية -شمالية شرقية / 20 – 30 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر.