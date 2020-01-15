شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: المملكة حريصة على وحدة الأراضى الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن الأزمة الليبية فى صلب الاهتمام السعودى، مشددًا على حرص بلاده على الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية وإقامة حوار وطنى حقيقى يؤدى لسلام كامل بين الليبيين، وقال وزير الخارجية السعودي -في كلمة له اليوم الأربعاء أمام جلسة البرلمان العربي- إن الأحداث التي تمر بها المنطقة تجعلنا مطالبين بالتصدي الجاد لكافة التهديدات التي تواجه دولنا العربية.

وأشار إلى أن المملكة ترى أن المسار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن في هذا الشأن مؤكدًا أن المملكة وقفت بجوار شقيقاتها العرب في الموقف العربي الواضح الذي تم اتخاذه تجاه التدخل العسكرى التركى فى الشمال السورى.

وأشار إلى تعرض بعض الدول العربية لأعمال إرهابية تقوم بها جماعات دينية متطرفة.. وقال "لقد رفضت المملكة ربط الإرهاب بالدين الإسلامي وحذرت الدول التي تدعم الجماعات الإرهابية والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة وشعوبها".

وقال إن سياسة المملكة تقوم على الحوار السلمي وحسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات بالطرق السلمية ضمن قواعد القانون الدولي.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن قضية فلسطين تنال الاهتمام الأكبر لسياسة السعودية الخارجية، وقال "لقد دعونا لحل شامل يكفل إعادة كافة الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ويضمن تحقيق السلام، منوهًا ببطلان الإجراءات الأحادية التعسفية التي تتخذها سلطة الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأكد حرص بلاده على وحدة وسلامة الأراضي العربية وأنها لا تقبل التدخل بها أو القيام بما يهدد استقرارها.

وفي الشأن اليمني، أشار إلى أن بلاده هي الداعم الأكبر لحل أزمة اليمن، وفقًا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2260.

وقال إن السعودية قدمت 14.5 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد اليمني، وناشدت المجتمع الدولي وقف انتهاكات الحوثيين التي تستهدف المنشآت المدنية، مشددًا على أن المملكة ستواصل جهودها لحل الأزمة.

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وأوضح أن السعودية تقوم بكل ما من شأنه تحقيق أمن واستقرار السودان، مشيرًا إلى أن المملكة دعمت الجهود التي بذلت لتجاوز المرحلة الصعبة التي مر بها السودان والتي أسفرت عن توقيع اتفاق الخرطوم التاريخي.

وأعرب عن تطلع المملكة لمزيد من التعاون في المجالات التعاون الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن السوق العربية المشتركة من أهم القضايا التي يجب العمل على تحقيقها.

وقال إن المملكة تمتلك العديد من العلاقات الاقتصادية مع العديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، وبالفعل فإن المملكة لديها علاقات تجارية واقتصادية وثيقة مع العديد الدول وقد تزايدات فعالية هذه الجهود عبر رؤية السعودية 2030.

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن العزاء في وفاة المغفور له السلطان قابوس سلطان، كما نقل تقدير الملك سلمان بن عبدالعزيز للحضور.

