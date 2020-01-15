شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مطاردة بمناطق وعرة.. إحباط محاولة لتهريب نمور «الشيتا» بجازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية في المرتفعات الجبلية الشرقية لمنطقة جازان بالقرب من الحدود اليمنية من إحباط تهريب عدد من نمور الشيتا بعد مطاردة لمهربين مجهولين حاولوا تهريبها إلى مناطق وعرة قادمين بها من مرتفعات تابعة للجمهورية اليمنية.

ووفقاً لـ”المدينة” ذكرت مصادر أمنية أنه تم رصد تحركات على الأقدام لمهربين يحملون على ظهورهم عدة أكياس، وتمت مطاردتهم والقبض عليهم، واتضح أن الأكياس التي على ظهورهم بها حركة، وبعد التحقق منها تبين أنها تحوي نمور الشيتا.

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جدير بالذكر أن الشيتا من أفضل الحيوانات المفترسة التي يتم ترويضها وتصبح أليفة بعد تدريبها بطريقة خاصة وعمل برامج ترويض محددة لتصبح أليفة ومتعايشة مع البشر، على الرغم من شراستها في حياتها الطبيعية بالغابات.